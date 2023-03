Mazzola Valdarbia allo scontro play-off

Dopo il pareggio a reti bianche di domenica scorsa contro il Signa il Mazzola Valdarbia si prepara alla trasferta di Firenze in casa della Rondinella di domani alle 14,30. Uno scontro diretto molto importante in chiave play-off visto che i padroni di casa al momento in classifica precedono la formazione di mister Stefano Argilli di quattro punti e sono a meno due dallo Zenith Prato che chiude momentaneamente la griglia playoff a quota 44 con il quinto posto.

Vincere per i ragazzi di Argilli sarebbe di vitale importanza per proseguire nell’ottimo percorso degli ultimi mesi e prepararsi al meglio all’arrivo della capolista Figline sette giorni dopo, per altro al Franchi. Passando al settore giovanile, fiore dall’occhiello del club di Cerchiaia, si ferma a dieci risultati utili consecutivi la striscia positiva della formazione Juniores, tornata sconfitta dalla trasferta contro il Centro Storico Lebowski. Biancocelesti, orfani di De Luca e con una squadra molto più giovane rispetto al forte avversario, dominano per larghi tratti del match, mancando però la zampata decisiva sotto porta. Sono infatti tantissime le occasioni da rete non concretizzate dalle compagine di mister Bari che, per la dura legge del gol, paga l’unica distrazione del match al minuto 94’. L’occasione del riscatto è già oggi quando, al ‘Ceccarelli’, arriverà il Figline.