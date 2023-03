Mazzola Valdarbia all’assalto del Signa

Il Mazzola Valdarbia dopo aver saltato il turno infrasettimanale in quanto coincideva con il suo di riposo è pronto a tornare in campo. La formazione di mister Stefano Argilli oggi alle 14,30 sarà impegnata in casa sul terreno sintetico di Cerchiaia contro il Signa 1914, che a parità di gare disputate ha un punto in più dei biancoazzurri, 38 contro 37. Uno scontro diretto in chiave playoff molto importante per il Mazzola Valdarbia con Argilli che recupera Majuri, Saventi (out da quasi due mesi), Simi e Tozzi, fermi nei giorni scorsi da fastidi di vario genere. Si è però fermato Landozzi per un piccolo risentimento muscolare che sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. "Abbiamo vissuto una settimana positiva – le parole di mister Argilli – grazie alla bella vittoria di domenica scorsa. Speriamo di proseguire su quella scia, abbiamo le potenzialità per farlo. Il nostro avversario è tutto rispetto, giocano bene e hanno un attacco importante. Sarà una bella partita. Abbiamo fame e vogliamo vincere per continuare nel nostro bel momento e guardare sempre in alto". Arbitrano il match Stefano Mariani di Livorno assistito da Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Andrea Gentili, anch’esso proveniente dalla Maremma.