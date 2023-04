Mazzola Valbarbia contro Pontassieve Obiettivo play-off

Mancano solo 90 minuti al termine del campionato di Eccellenza Toscana girone B. Un campionato che ha visto già alcuni verdetti esprimersi nell’ultimo turno, sette giorni fa. Il torneo è stato dominato e vinto con merito dal Figline che ha festeggiato l’approdo in D ‘dal divano’ visto che riposava e complice lo stop della Castiglionese in casa del Porta Romana. E in coda, oltre al Prato 2000 che aveva ampiamente salutato la categoria da mesi, è retrocessa anche la Chiantigiana che non disputerà i play-out contro la quintultima visto che la forbice è maggiore di dieci punti. Ha festeggiato la salvezza dunque la Sinalunghese che con il netto successo nello scontro diretto sul Firenze Ovest di sabato hanno centrato la permanenza matematica in categoria ad una giornata dal termine. L’obiettivo di inizio stagione era decisamente diverso per Marini e soci che complici i tanti infortuni e le difficoltà impreviste incontrare durante il girone di ritorno si sono ritrovati invischiati nella lotta per evitare i playout. Il fatto che il sia arrivata la salvezza in anticipo rende ininfluente la trasferta di Castiglion Fiorentino di domani. Ma l’obbiettivo dei rossoblù a questo punto è quello di chiudere al meglio un campionato particolare e pensare poi al prossimo. Gara importantissima domani invece per il Mazzola Valdarbia che in casa a Cerchiaia contro il Pontassieve si gioca l’accesso ai play-off dopo averli acciuffati in seguito al bel successo del turno prepasquale a Borgo San Lorenzo in casa della Fortis Juventus. Per essere sicuri di entrare nelle prime cinque della classifica senza dover fare calcoli ed aspettare i risultati degli altri campi Cruciani e soci devono vincere. Di fronte però troveranno un avversario motivatissimo come il Pontassieve che ha appena un punto in meno dei ragazzi di Argilli e che quindi vincendo a sua volta potrebbe avere enormi chance di qualificazione agli spareggi che valgono la serie D.

Guido De Leo