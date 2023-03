Mazzola Valbarbia con cuore e qualità Al Franchi fermato il Figline capolista

MAZZOLA VALDARBIA

2

FIGLINE

2

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, De Luca (69’ Majuri), Gianneschi, Bianchi, Fabbrini, Cruciani, Cavallini (75’ Bartolini), Silvestri, Mearini (90’ Tozzato), Baroni (75’ Nassi), Hoxhaj.

Panchina: Cefariello, Simi, Pierangioli, Cattich, Tozzato, Malavita. All. Argilli.

FIGLINE: Conti, Arnetoli, Banchelli (75’ Canali), Serrotti (66’ Conteduca), Sabatini, Orpelli, Zellini, Sesti, Vangi, Marini, Le Brun (46’ Ferretti).

Panchina: Simoni, Gabbrielli, Sottili, Hibraj, Matteini. All. Tronconi.

Arbitro Colombi di Livorno (Pellegrini – Mazzoni).

Reti: 6’ Vangi, 45’ Baroni, 60’ Mearini, 72’ Vangi.

Note – Ammoniti: Baroni, Bianchi, Hoxhaj, Conteduca, Ferretti. Recuperi: 1’ e 4’.

SIENA – Il Mazzola Valdarbia, ieri di scena al Franchi, ferma la marcia della capolista imponendo il pari al Figline schiacciasassi. I valdarnesi erano partiti fortissimo passando già al 6’ Vangi, bravo ribadire in rete un cross di Arnetoli. Al 45’ arriva il pari del Mazzola Valdarbia: bellissimo il tiro al volo di Baroni che fulmina Conti.

Chi si aspettava una ripresa entusiasmante non viene deluso.

I biancocelesti rispondono colpo su colpo e al 60’ passano in vantaggio: Gianneschi mette al centro per Baroni, il suo tiro al volo viene deviato in porta da Mearini per il vantaggio dei locali.

La risposta del Figline non si lascia attendere e Ferretti, appena entrato, chiama ancora una volta Florindi agli straordinari. Il pareggio degli ospiti, ancora grazie a Vangi, pronto a centro area a realizzare l’assistenza di Banchelli. Il risultato rimane di parità fino al triplice fischio finale nella suggestiva cornice dello stadio Artemio Franchi.