Marzo impegnativo L’ultima fatica con la Carrarese

La trasferta di Montevarchi, contro il San Donato Tavarnelle, aprirà, per la Robur, il mese di marzo. Un mese fondamentale per le sorti del Siena, quindi del campionato e dei tre gironi della serie C. Un mese impegnativo, per i bianconeri, con tre incontri in esterna: dopo la sfida con i gialloblù la squadra di Pagliuca tornerà a giocare tra le mura amiche del Franchi: l’appuntamento è per sabato 11 alle 17,30, avversario di turno la Vis Pesaro. Appena quattro giorni dopo, martedì 14, Lanni e compagni scenderanno in campo in notturna, alle 21, al Porta Elisa di Lucca.

Sabato 18, con calcio di inizio alle 17,30, sarà la volta di Siena-Alessandria. Domenica 26, per la 34ma giornata, i bianconeri saliranno nuovamente sul pullman: in programma, alle 14,30, la partita allo stadio dei Marmi di Carrara, match che chiuderà il mese di marzo.