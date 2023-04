Martedì pomeriggio ci sarà la ripresa in chiave Entella

E’ fissata per martedì pomeriggio la ripresa della preparazione della Robur in vista dell’ultimo impegno di campionato, in programma domenica alle 14,30 contro la Virtus Entella al Franchi. Pagliuca ha quindi concesso ai suoi due giorni e mezzo di riposo al rientro dalla lunga trasferta in Emilia Romagna. Da valutare alla ripresa dell’attività al campo Bertoni dell’Acquacalda la condizione di Belloni, in gol ieri ma poi uscito all’intervallo. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni ma potrebbe anche essere preservato in vista del primo turno playoff, essendo logicamente una gara da vincere in tutti i modi per il Siena, per altro in trasferta. I lungodegenti Petrelli e De Paoli non ci saranno mentre le condizioni del difensore centrale Franco, che ha saltato le ultime uscite, saranno monitorate in settimana. Anche se con il rientro di Crescenzi la situazione del pacchetto arretrato è decisamente migliorata.