Martedì la ripresa Valutazioni da fare sugli infortunati

Tre giorni di stop per trascorrere le festività pasquali in famiglia e ricaricare un po’ la batteria in vista del rush finale: dopo la partita di giovedì sera con il Gubbio i bianconeri sono tornati in campo ieri mattina per un lavoro di scarico e attività atletica individuale, ma la preparazione, con il Fiorenzuola nel mirino (al Comunale start alle 17,30), inizierà soltanto martedì.

Alla ripresa degli allenamenti lo staff sanitario della Robur valuterà le condizioni degli infortunati, ovvero Crescenzi, Franco, De Paoli e Petrelli, nella speranza che possano recuperare per le ultime due partite della regular season (l’atto finale al Franchi domenica 23 aprile alle 14,30 con l’Entella). Per la trasferta a Fiorenzuola mister Pagliuca ritroverà Castorani, che ha scontato la squalifica con il Gubbio e al suo fianco il vice allenatore Lelli, anche lui bloccato dalla giustizia sportiva. La tabella di marcia prevede per martedì una doppia seduta, sessioni di lavoro anche mercoledì e giovedì mentre per venerdì è in programma la rifinitura, al termine della quale la squadra partirà per il ritiro pre-partita.