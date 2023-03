Marmiferi al top nelle gare in casa Ben 35 i punti

Con 35 punti raggranellati in 17 giornate, la Carrarese è allo stadio Dei Marmi che ha raccolto le migliori fortune stagionali: sono 35 i punti ottenuti dalla squadra di Dal Canto tra le mura amiche (26 gol fatti e 13 subiti), dei 54 totali che le valgono attualmente la quarta posizione, a +1 dall’Ancona, a +2 dal Gubbio e a + 4 dal Pontedera. Posizione che si vogliono tenere stretta per avere un accesso agevolato ai play off. Nella classifica del rendimento interno gli azzurri sono addirittura terzi, dietro soltanto alle prime due della classe Reggiana (36 punti in 16 match) ed Entella (35 punti in 17 turni). I bianconeri, domani, dovranno quindi tenere alta l’attenzione: sei i gradini di distacco tra le due squadre, un successo permetterebbe a Lanni e compagni di dimezzare il distacco che li separa dai marmiferi.