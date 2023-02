Manni incerto, Orlando sbaglia troppo. Disanto è super

MANNI 5 In campo all’ultimo tuffo per il ko di Lanni è sorpreso dal destro di Saporiti sul quale si tuffa in ritardo. Non bene anche sul gol di Scappini. RAIMO 6 A Cesena era parso in estrema difficoltà anche perché schierato in un ruolo non suo. Ieri era partito molto bene servendo anche la palla, perfetta, per Disanto nel gol dell’1-1.

DE SANTIS SV

RICCARDI 6 Da un suo tocco di mano nasce la punizione decisiva che costa l’amara sconfitta. Prende anche un giallo pesante che priverà la squadra della sua presenza Rimini. FRANCO 6 Le ultime uscite non erano state incoraggianti ma non solo per colpe sue. Ieri da centrale di sinistra è concentrato ed attento. Commette un fallaccio su Omoregbe. VERDUCI 6,5 Esordio assoluto in bianconero per il terzino sinistro arrivato dalla Juventus Under23 a gennaio. Nonostante il recente infortunio tiene bene per una settantina di minuti.

BEARZOTTI SV Subentra nel finale.

BELLONI 6 Gioca praticamente a tutto campo come una sorta di regista avanzato. Comprende le difficoltà numeriche della squadra e cerca di caricarsi maggiori responsabilità.

LEONE 6,5 (nella foto) Sfortunato ma costante.

PICCHI 6 Dopo il problema alla mano torna dall’inizio come mezzala e non demerita affatto, offrendo anche un buon assist a Disanto. Esce all’intervallo in quanto non al top.

COLLODEL 6 Recuperato in extremis dopo diverse settimane ai box gioca 45 minuti di sostanza pur non facendosi mai vedere ORLANDO 5,5 Tanto impegno e rincorse per aiutare i compagni e allungare la squadra. Però spesso sbaglia

FREDIANI 5,5 Meno brillante di altre occasioni.

DISANTO7,5 Capitano viste le assenze di Lanni e Paloschi inizia all’insegna della sfortuna centrando una traversa interna. Si rifà con il bel gol del pareggio nel primo tempo. Decisivo anche nel 2-2.

ARBITRO GEMELLI 5 Non convince nella gestione dei falli e dei cartellini. Incomprensibile quello, pesante, a Disanto per eccesso di esultanza.

ALL. PAGLIUCA 6 Sesta espulsione della sua annata, forse ma meno evidente visto che non sembrava nelle sue serata ‘peggiori’. La squadra al netto delle assenze pesanti gioca comunque una buona gara.

g.d.l.