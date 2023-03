Manni e Berti out Scatta la squalifica per i due portieri

Se Marco Meli, sabato, tornerà a disposizione dopo aver scontato a Lucca la giornata di squalifica, non potranno prendere parte alla gara con l’Alessandria, gli estremi difensori Manni e Berti, espulsi entrambi, nello stesso momento, al Porta Elisa. Una situazione particolarissima che ha di fatto tolto alla Robur due terzi del parco portieri. Nel post partita, il tentativo di spiegare che Berti si era semplicemente alzato per portare via il compagno, senza aver aperto bocca, è stato fatto, ma non c’è stato nessun passo indietro; ieri, puntuale, è arrivata l’ufficialità della squalifica ‘per avere proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro a seguito di una sua decisione’. La motivazione è identica per i due bianconeri che dovranno quindi assistere a Siena-Alessandria dalla tribuna del Franchi. Per la sfida, la prima squadra dovrà quindi, necessariamente, attingere dal settore giovanile. Entro domani sarà deciso il nome di chi salirà a fare il vice Lanni, in accordo con gli staff tecnici delle formazioni del vivaio. Ancora nell’elenco dei diffidati, quindi a rischio squalifica, Castorani, Collodel e Frediani.