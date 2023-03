’Manita’ a sorpresa La Chiantigiana vuole la salvezza

CHIANTIGIANA

5

PRATO 2000

0

CHIANTIGIANA: Pupilli, Batoni (54’ Diurno), Spinelli, Ceccatelli (10’ Barontini, 85’ Verdiani), Ciolli, Posarelli, Cappelli, Kameni, Cioni (65’ Kebbeh), Cicali, Focardi Olmi (54’ Da Frassini). Allenatore: Antonio Cioffi.

PRATO 2000: Santangelo, Natali, Querci, Kowalski, Nencioni, Gaggioli, Fall (90’ Denbelé), Bianchi, Liberto, Servillo, Testa. Allenatore: Tommaso Testa.

Arbitro: Cecchi di Moliterno.

Note: ammonito Fall.

Marcatori: 20’ Focardi Olmi, 21’ e 62’ Cioni, 71’ e 78’ Kebbeh.

GAIOLE IN CHIANTI – Dopo la buona prestazione di mercoledì a Figline Valdarno, la Chiantigiana ha superato lo scoglio casalingo contro il fanalino di coda.Nel giro di due minuti si è trovata in vantaggio di due reti ed è sempre stata padrona del campo. Focardi Olmi apre le marcature, mentre Cioni e il suo sostituto nella ripresa, Kebbeh, siglano una doppietta per ciascuno a testimonianza della superiorità messa in mostra dai padroni di casa.