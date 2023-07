"Mai condivisa la scelta di questa convenzione"

Il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci è intervenuto sulla questione Franchi. "Non ho mai condiviso questa convenzione per l’uso degli impianti del Franchi e del Bertoni proposta dal Comune all’Acn Siena degli armeni – ha detto – che, presentatisi con grandi progetti non ne hanno portato in fondo nessuno. Sul lato teorico può avere anche una logica: invece di pagare un affitto annuale, la società effettua i lavori di adeguamento degli impianti e per dieci anni li usa gratis, in pratica, come gli ultimi fatti stanno dimostrando, non è così. Per proporre una convenzione di questo tipo, che riguarda anche tutta l’area del Rastrello compreso il parcheggio, si deve avere fiducia nella società, non solo affidarsi ai soliti amici dentro alla società stessa". "Sia per lo stadio che per la nuova società il sindaco Fabio è chiamato a risolvere i problemi creati dal suo predecessore – ha chiuso Mulinacci –. Ne va del futuro della Robur".