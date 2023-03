Maggiorelli torna al primo posto in Coppa Italia Occhio a Pera, rivale-amico di sempre, che è quarto

Franco Maggiorelli (foto a sinistra), senese doc, contradaiolo della Chiocciola, torna a meravigliare sulle nevi di tutta Italia, grazie alle prestazioni che sta fornendo in questa stagione, vittorie e podi che gli valgono al momento il 1° posto in Coppa Italia. Il gran finale di questa manifestazione, che di recente ha fatto tappa anche all’Abetone dove per lui è arrivato un brillante secondo piazzamento, è in programma a Roccaraso a metà marzo. "Non avrei mai detto che sarei tornato a sciare dopo il grave infortunio di quattro anni fa – afferma Franco Maggiorelli – e dopo ben 3 operazioni alla gamba destra. Ce l’ho messa tutta e la mia caparbietà è stata premiata". Tutto questo non era scontato, visto che l’atleta senese a giugno si presenterà al cancelletto anagrafico con il pettorale n. 66. Campione Italiano Master Fisi ct. C8, ha già conquistato per ben due volte la Coppa Italia, nel 2004 e nel 2012; adesso, a distanza di 11 anni, sta rincorrendo il 3° trofeo. Intanto lo scorso 19 febbraio, sempre all’Abetone, ha guidato la rappresentativa della Società San Marco, conducendola alla vittoria nella XXIX edizione della gara riservata alle Contrade ‘Per Slalom e per Amore’. Per lui un doppio successo: quello di squadra e quello assoluto, visto che ha fatto registrare il miglior tempo. Dietro di lui l’amico e avversario di sempre Alessandro Pera (foto a festra), entrambi atleti dello Sci Club Siena, che attualmente occupa il quarto in Coppa Italia. La loro è una passione che va aldilà del razionale, visto che anche Alessandro, anni fa, ha dovuto subire un serio infortunio sulla pista del Pulicchio all’Abetone. Li abbiamo trovati, al termine di una giornata da lupi, sorridenti in fondo alle piste avvolte dalla nebbia, intenti a seguire lo svolgimento di uno slalom, con Franco che ci confessa: "Vedi quello che sta scendendo tra le porte con prudenza, ha 92 anni e nessuna intenzione di smettere. Vorrei tanto seguire il suo tracciato".

Roberto Rosa