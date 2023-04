Lunedì 8 maggio arriva un’altra stangata E’ però il futuro la vera preoccupazione

Se sul fronte della giustizia sportiva l’attesa è per lunedì 8 maggio quando, alle 10,30 del mattino, si terrà il dibattimento sull’ultimo deferimento, con conseguente penalizzazione e uscita dai play off della squadra di Pagliuca (oltre che per l’esito del ricorso presentato per la prima penalizzazione…), la preoccupazione più grande, per la Siena bianconera, riguarda il futuro a partire dall’iscrizione al prossimo campionato. Lasciando da parte la questione stadio, la situazione debitoria del club è pesante, di svariati milioni, perché la Robur possa partecipare alla prossima serie C ne serviranno più di due. Che il presidente Montanari (nella foto) possa proseguire appare difficile (un eufemismo), vista la situazione. La speranza, allora, è che, armeni o meno, una nuova proprietà possa subentrare alla attuale. Intanto, nelle ultime ore, è tornato alla ribalta Ernesto Salvini: da Avellino danno per fatto il suo approdo in neroverde, ma le dimissioni del direttore, non sono un’ipotesi realizzabile. La sensazione, però, è che se non ci sarà un cambio di rotta, i rumors possano diventare realtà. Del resto i rapporti del direttore con la proprietà, che lo ha ‘promosso’ a dg, di fatto estromettendolo dalla società, sono ridotti ai minimi termini e sul futuro non ci sono certezze. E non è escluso che ad Avellino, insieme al direttore, possa approdare pure l’attuale team manager bianconero, Fernando Cellitti.