L’Under 19 rossoblù ha conquistato le Finali Nazionali

La Stosa Virtus Under 19 eccellenza è tra le migliori 16 squadre d’Italia. La formazione di coach Braccagni volerà ad Agropoli alle Finali Nazionali dal 7 al 14 maggio per giocarsi lo scudetto della maggiore categoria giovanile. Un grandissimo risultato quello ottenuto dai giovani rossoblu che hanno tagliato il traguardo grazie al secondo posto ottenuto nel girone 2 dietro all’imbattuta Vuelle Pesaro. È stato un percorso entusiasmante per la formazione rossoblu che ha lasciato alle spalle in classifica compagini fortissime e strutturate come Forli, Roseto o Santarcagelo, tutte squadre piene zeppe di reclutati e giocatori provenienti dall’estero. Un successo invece a chilometro zero per la Virtus, ottenuto con giocatori senesi o comunque del territorio circostante, a dimostrazione dell’eccellente lavoro svolto dall’attuale staff tecnico e da coloro che in questi anni hanno guidato il gruppo composto in gran parte da ragazzi dell’annata 2004. Giocatori che in stagione hanno tutti avuto un doppio impegno con squadre senior visto che gran parte del roster ha disputato anche il campionato di serie D con la Maginot, Costantini e Berardi con la Serie C Gold e Braccagni e Lazzeri con la San Giobbe Chiusi in Legadue.

"E’ una sensazione unica, la paragono alla promozione in serie B ottenuta con la Virtus qualche anno fa – afferma il coach della formazione Under 19 Eccellenza rossoblu Francesco Braccagni – Il merito è soprattutto dei ragazzi che si sono sacrificati tutto l’anno, abbiamo fatto un campionato incredibile pur essendo difficilissimo, nel girone umbro-Emiliano-abruzzese-marchigiano con trasferte infrasettimanali lunghissime. Abbiamo coronato un grandissimo sogno, sono veramente soddisfatto e felice del risultato raggiunto". La Stosa avrà adesso venti giorni di tempo per preparare al meglio la rassegna tricolore che la vedrà impegnata in un girone di ferro con la Stella Azzurra Roma, una delle favorite allo scudetto, Cantù e Trento. Raggruppamento sicuramente molto difficile, ma la squadra ha già dimostrato in stagione di potersela giocare con tutti.