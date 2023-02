Se la Primavera, in questo week-end, non è scesa in campo, bloccata dall’ordinanza comunale che ha vietato l’utilizzo del Bertoni, le altre formazioni delle giovanili hanno invece giocato. La prima è stata l’Under 14, caduta a Empoli. I bianconeri, subito in svantaggio, hanno lottato con determinazione contro la capolista. Le due reti in successione dopo venti minuti hanno spianato ai padroni di casa la gara, finita 0-5. L’Under 15 ha espugnato 3-2 il campo del Pontedera nella sfida diretta tra la terza e la seconda della classe. I ragazzi di Voria hanno allungato in classifica, proseguendo la rincorsa alla capolista Entella, ancora a +2 grazie al successo sul San Donato Tavarnelle. Il Siena è andato sotto, ma ha reagito con Artino e l’ha ribaltata con Rovetini. Il Pontedera ha trovato il pareggio e quando la gara sembrava non avere ulteriori sussulti, ci ha pensato Peralta. L’Under 17 ha strappato un ottimo pareggio (0-0) a Pontedera, seconda forza del girone. La squadra di Guberti ha giocato alla grande ed è salita a 11 punti.