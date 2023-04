L’Under 15 è seconda a livello nazionale Voria: "I ragazzi sono stati eccezionali"

Non solo hanno conquistato il girone D, ma si sono piazzati al secondo posto a livello nazionale dietro soltanto al Cesena: sono stati eccezionali i giovani dell’Under 15 che, guidati da Gill Voria, hanno dispensato soddisfazione e orgoglio ai tifosi bianconeri. Il pareggio di domenica con l’Entella il lasciapassare, da primatisti, alla post season: il 7 maggio la Robur sarà impegnata nel girone di andata degli ottavi in casa della Juve Stabia, il 14 maggio la partita di ritorno al Bertoni. "I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale – ha affermato mister Voria –. Fin dall’inizio abbiamo lavorato tanto: la fortuna quella di trovare gruppo omogeneo, formato da ragazzi splendidi che si sono messi a disposizione, ci hanno seguito e hanno creduto in quello che passavamo. Non possiamo che ringraziarli. Non sempre si vincono i campionati e quando succede dobbiamo esserne orgogliosi". "Ora dovremo affrontare questo nuovo step come abbiamo fatto durante la stagione – ha aggiunto il tecnico –, a me il compito di lavorare sulla testa: i ragazzi dovranno godersela, divertirsi, cercando di ottenere il massimo possibile". Ad accoglierli, domenica al Bertoni, lo striscione ‘Grazie ragazzi, orgogliosi di voi. Forza Siena, forza Robur’. "A me questa cosa non tange – ha chiuso Voria –, ma loro difficilmente potranno provare di nuovo queste sensazioni. E’ stata una giornata speciale".