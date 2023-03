L’under 14 a Genova "Squadra in crescita"

Si è detto soddisfatto del percorso che stanno portando avanti i suoi ragazzi, l’allenatore dell’Under 14 bianconera Antonio Morello. L’amichevole che hanno giocato a Genova con i pari età rossoblù, "un’esperienza importante", in vista della gara di domenica con il Pisa. "Il risultato lascia il tempo che trova – ha affermato il mister commentando l’1-6 finale – e io sono contento della prestazione della squadra". "Contro il Pisa sarà una gara difficile – ha aggiunto –, contro una squadra molto strutturata fisicamente. Ma faremo la nostra gara, consapevoli di aver intrapreso la strada giusta per far bene. A questa età conta la crescita dei ragazzi".