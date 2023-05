Lumezzane, Pineto e Sorrento centrano il salto in Lega Pro

Dopo Catania, Sestri Levante, Arezzo, Giana Erminio e Legnago, altre tre squadre di quarta serie (ieri l’ultima giornata della regular season) hanno festeggiato ieri la promozione in serie C. A togliere le bottiglie dal frigo sono state il Lumezzane (girone B), Pineto (girone F) e Sorrento (girone G). Adesso, da conoscere, soltanto la vincitrice del girone H: Cavese e Brindisi dovranno infatti disputare lo spareggio decisivo domenica prossima: la gara, con tutta probabilità, andrà in scena a Pescara (campo neutro). Entrambe hanno chiuso la stagione regolare con un successo e a quota 69. Il Lumezzane ha vinto 2-0 in casa del Città di Varese. Il Pineto ha battuto 2-1 la Vastese. Il Sorrento ha calato il tris sul campo dell’Angri. A un passo dalla serie C, ma in direzione contraria, il Benevento: già ieri, per il club campano, sarebbe arrivata la condanna matematica alla retrocessione se solo il Brescia non avesse perso a Modena (cosa che invece è accaduta). Il verdetto è stato solo rimandato. La squadra uscita sconfitta per 3-1 dal campo del Cittadella è stata anche aggredita dai propri tifosi durante il viaggio di rientro in pullman.