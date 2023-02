L’Umana sbanca Mantova, show nell’ultimo quarto. Medford cecchino

Staff Mantova

73

Umana San Giobbe Chiusi

79

(23-15, 41-35, 59-51)

Mantova: Lo, Miles, Criconia 7, Iannuzzi 12, Veronesi 8, Janelidze 2, Cortese 18, Vukobrat, Ross 18, Calzavara 8, Morgillo. All. Zanco

Chiusi: Utomi 16, Candotto, Medford 23, Bolpin 6, Braccagni, Porfilio, Donzelli 2, Bozzetto 1, Raucci 1, Raffaelli 12, Possamai 18. All. Bassi

Arbitri: Radaelli, Bonotto, Centonza

Con un grande quarto periodo l’Umana San Giobbe Chiusi sbanca Mantova e conquista due punti preziosi nella corsa alla zona playoff. Un successo che ha tante firme: quella di Possamai (18 punti in 26 minuti), in crescendo di condizione dopo i tanti problemi fisici, quella di Utomi e Raffaelli, bravi a piazzare canestri pesanti nella lunga rimonta, quella di Medford, pressoché silente per tre quarti di gara e poi inarrestabile nel periodo conclusivo, tanto da chiudere con 23 punti e 1010 dalla lunetta.

La gara non era certamente iniziata bene, con Mantova subito avanti per 14-3 e poi anche a +15 (20-5) in un primo periodo dominato dai padroni di casa. Una tripla di Bolpin dà il via a un minibreak Bulls (8-0) utile per dimezzare il divario. Dopo la prima pausa Mantova ancora con le marce ben ingranate, una tripla dell’ex Criconia ripristina un margine di tredici lunghezze (28-15), la replica dalla lunga distanza di Utomi e un canestro di Medford riportano Chiusi a -6 (30-24).

Veronesi e Cortese per il nuovo allungo casalingo (36-24), il siluro di Raffaelli per andare all’intervallo con la partita ancora aperta (41-34). Quattro punti in fila di Possamai valgono il -5 (43-38) ed è lo stesso centro che poco dopo accorcia ulteriormente (44-40). Utomi per il -2 (50-48), poi parziale di sette punti consecutivi che da l’abbrivio giusto ai padroni di casa. Segue una fase di gioco in cui si segna solo dalla lunetta. Tripla importante di Utomi, poi il primo squillo di Medford dall’arco riporta i Bulls a -2 (61-59) costringendo Zanco al timeout. Medford dalla lunetta per il pari (66-66); ancora l’americano a segno con un gioco da tre punti che dà finalmente il vantaggio ai Bulls (68-71). Pareggia Cortese, Medford dalla lunetta (71-73), poi ancora per il +2 (73-75). Il play americano è glaciale dalla lunetta, il suo 44 a cronometro fermo mette in ghiaccio il risultato.

Stefano Salvadori