L’Umana San Giobbe Chiusi sale in cattedra Nessuno sconto ai friulani della Gesteco

UM. S. GIOBBE CHIUSI

76

CIVIDALE DEL FRIULI

62

(23-12, 41-27, 64-46)

CHIUSI: Utomi 23, Candotto 2, Medford 11, Bolpin 7, Braccagni, Porfilio 1, Bozzetto 7, Raucci 6, Raffaelli 7, Possamai 2, Ikangi 10. All. Bassi

CIVIDALE: Redivo, Miani 16, Cassese 3, Rota 2, Mouaha 16, Furin 1, Battistini, Balde, Pepper 7, Micalich 3, Dell’Agnello 14. All. Pillastrini

Arbitri: Rudellat, D’Amato, Di Martino

CHIUSI – Nella partita valida per l’ultima giornata di campionato l’Umana San Giobbe Chiusi ha superato per 76-62 la Gesteco Cividale del Friuli. Era una sorta di amichevole, visto che il risultato non conterà né per i Bulls né per Cividale. Ma la squadra di coach Bassi era desiderosa di fare le cose per bene, dopo le due settimane di stop tra Final Four di Coppa Italia e turno di riposo per il ritiro di Ferrara. E le ha fatte molto bene, soprattutto nel tiro dalla lunga distanza: una pioggia di triple (14-31) ha annientato la resistenza della compagine friulana, mai a contatto se non nelle primissime fasi. In grande spolvero Utomi, autore di 23 punti con 79 da tre e sette rimbalzi, doppia cifra anche per Medford e Ikangi. La cronaca. Subito mano calda di Utomi che mette a segno due triple. I Bulls segnano soprattutto da fuori, con Medford e poi ancora con l’ex Pistoia, allungando sul 20-12 quando Bozzetto converte con una schiacciata l’assist di Ikangi. Il vantaggio sale a +11 quando l’ex Pistoia spolvera la retina dai 6,75 per la quarta volta in altrettante conclusioni. Un gioco da tre punti di capitan Bozzetto per il 28-12 e i Bulls che imperversano sui due lati del campo. Ikangi per il +19 (33-14) dopo quattordici minuti di dominio biancorosso. Dell’Agnello prova a riportare i suoi a distanze meno considerevoli (38-27), ma in apertura di ripresa il tabellone scrive ancora +17 per Chiusi (46-29). Ogni volta che Cividale si riavvicina a meno undici arriva puntuale una tripla di Utomi, quando i friulani riescono a toccare il meno dieci (54-44) a rispondere, ovviamente dalla lunga distanza, sono Ikangi e Medford (60-44). Ikangi sigla il +24 sul 70-46, poi una volta toccato il +25 si vedono in campo le panchine. Cividale chiude con un parziale di 11-0 che rende meno pesante il passivo finale. Domenica al via la seconda fase: Agrigento, Trapani e Latina le squadre da affrontare.

Stefano Salvadori