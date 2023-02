L’Umana Chiusi sfida la capolista Tesi Group Pistoia

Derby toscano per l’Umana San Giobbe Chiusi. All’Estra Forum arriva la Giorgio Tesi Group Pistoia (palla a due alle 18, arbitrano Ursi di Livorno, Marzulli di Pisa e Lupelli di Aprilia), capolista insieme a Forlì del girone Rosso. Terzo match stagionale fra le due contendenti: all’andata +16 per la squadra di Brienza, in Supercoppa +6 sempre per la Gtg. "Ci siamo preparati al massimo delle nostre possibilità, con gli annosi problemi di organico – ha detto alla vigilia del match coach Giovanni Bassi –. Di fronte avremo di gran lunga la squadra più forte dei due gironi di A2 in questo momento, per qualità, fisicità, intensità, per l’allenatore; una montagna altissima da scalare, vediamo cosa riusciremo a fare". Pistoia non sembra avere punti deboli: "In questo momento non ne ha – ha aggiunto l’allenatore dei Bulls –. Sono nettamente il miglior attacco e la miglior difesa, al di là dei numeri. Punti deboli non ci sono, dovremo giocare una partita molto vicina alla perfezione per sperare di competere, per sperare di vincere ci devono dare una mano anche loro". Tanti ex in campo, il più ‘fresco’ è Utomi, che lo scorso anno aveva giocato la stessa sfida a maglie invertite: "Sicuramente Daniel ci terrà a fare bene – ha sottolineato Bassi –, ma tutti siamo chiamati a fare qualcosa in più, a partire da me fino al più giovane dei ragazzi. E questo dovrà succedere non solo domenica ma fino alla fine di questa stagione". Diversi problemi fisici nel roster di Chiusi: "Martini sarà sicuramente fuori, mentre Possamai è da valutare, decideremo a margine dell’incontro se impiegarlo o meno ma è un grande rischio – ha spiegato il coach –. Si è infortunato Braccagni e in più ci sono stati alcuni ragazzi bloccati dall’influenza. Da agosto viviamo questa situazione, quindi per noi niente di nuovo".

Ste.Sal.