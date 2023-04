L’Umana Chiusi deve arrendersi Agrigento esulta

AGRIGENTO

90

UMANA CHIUSI

83

AGRIGENTO: Marfo 2, Ambrosin 19, Traore, Grande 14, Costi 12, Chiarastella 6, Bellavia, Peterson 29, Mayer, Francis 7, Fernandez, Negri 1. All. Cagnardi.

CHIUSI: Utomi 20, Candotto, Bolpin 3, Martini, Donzelli 6, Bozzetto 8, Raucci 17, Raffaelli 3, Possamai 6, Ikangi 20. All. Bassi.

Arbitri: Moretti, Rudellat, Calella.

Parziali: 24-27, 47-46, 71-65.

AGRIGENTO – L’Umana San Giobbe Chiusi cede ad Agrigento (90-83). Decisivi due parziali a cavallo tra il terzo e il quarto periodo: con il primo di 15-2 i siciliani passano dal -2 al +11 (76-65), con il secondo di 8-0 rintuzzano il tentativo disperato di rientrare in corsa dei Bulls e volano verso la qualificazione matematica ai playoff. Chiusi ci ha provato, pur costretta a rinunciare a Medford, e ha fatto partita pari per ventisette minuti abbondanti; poi i due strappi della Fortitudo hanno fatto il vuoto. Priva del suo playmaker titolare, out per il colpo al volto subito negli istanti finali della partita di domenica scorsa contro Trapani, la squadra di coach Bassi parte a ritmo alto, collezionando fino a sei lunghezze di margine sul 15-9. Chiusi va al primo mini riposo con ventisette punti già messi sul tabellone, ma in avvio di secondo periodo Agrigento rimette la testa avanti prima con la tripla di Costi (34-33), poi con quella di Ambrosin. Il vero mattatore però è Peterson, autore di quindici punti in poco più di nove minuti sul parquet. Raucci riscrive la parità a quota 41, poi con un altro siluro sigla il +3. Francis pareggia di nuovo per i suoi, quindi un libero di Negri firma il 47-46 con cui si va all’intervallo. La sfida si mantiene sui binari dell’equilibrio, Chiusi stoppa bene ogni tentativo di allungo dei padroni di casa e con Utomi torna in vantaggio sul +2 (61-63). Poi Peterson e compagni si riprendono la scena.