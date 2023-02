Luca Ascani vince la gara ‘Bentornati’ in ottantatré colpi

E’ ripresa l’attività agonistica al Royal Golf La Bagnaia con la gara Bentornati al Golf. Oltre ai soci del circolo il club senese è stato raggiunto da giocatori da tutta la Toscana che hanno goduto di un campo in condizioni eccellenti e un clima insolitamente mite. Luca Ascani, giocatore di casa, ha vinto completando le 18 buche da campionato in 83 colpi. In prima categoria Sergio Torelli (33), del Golf Le Miniere, ha superato di misura Lorenzo Cantelli (32) al termine di un avvincente testa a testa. Ha completato il podio il livornese Gianni Grifoni (30). In seconda categoria Paolo Rossi (40) di Arezzo ha preceduto David Poggi (36) si Le Minere e Daniele Nuti (34) si Bagnaia. Premi speciali monopolizzati dai giocatori di casa: Andrea Calossi (32) è stato il miglior senior mentre Raffaella Zannoli (20) la lady. L’attività al Royal Golf La Bagnaia proseguirà sabato 11 febbraio con A Point Golf Cup, che si disputerà con formula a coppie.

Andrea Ronchi