L’U17 si fa onore nel test con la Fiorentina U15 pronta alla sfida con la Juve Stabia

Se la stagione 202223 della Primavera si è chiusa sabato a un passo dalla finale play off, anche quella dell’Under 17 è giunta al termine. I ragazzi di Stefano Guberti, sabato, sono stati impegnati però in un’amichevole (nella foto) con la Fiorentina, in cui hanno confermato le ottime potenzialità dimostrate durante tutta l’annata. I giovani bianconeri, nonostante il risultato di 2-1, sono stati protagonisti di una buona gara, di personalità e a tratti hanno anche mostrato ottime geometrie: una prova corale da applausi. In campo anche Rizzo che dopodomani alle 12 indosserà la maglia della Rappresentativa Under 16 di Lega Pro per il test in programma allo stadio Recchioni di Fermo contro i pari età gialloblù della Fermana. Sono ancora in corsa, per tagliare il traguardo più prestigioso i bianconeri dell’Under 15: aggiudicatosi il girone, come seconda miglior squadra a livello nazionale, domenica prossima, la squadra di mister Voria sarà impegnata nel girone di andata degli ottavi di finale: i giovani della Robur scenderanno in campo in casa della Juve Stabia. Di seguito il tabellino di Fiorentina-Siena Under 17.

FIORENTINA: Magalotti, Santarelli, Sturli, Ceccarini, Batignani, Turnone, Ciacci, Atzeni, Kasala, Angiolini, Arcadipane.

Panchina: Testa, Melai, Conti, Fiorini, Perotti, Califano, Chiodini, Cassisa, Italiano, Cristodaro, Flachi. All. Capparella.

SIENA: Siebetcheu, Castelli, Bolognesi, Tanganelli, Arioni, Rizzo, Leonardi, Radice, Guadagnoli, Galassi, Puppato.

Panchina: Piccini, Fancelli, Bruni, Rubbioli, Parri, Bonadonna, Napolano, Montagna, Poienari, Caradonna. All. Guberti.

Reti: 2’ Angiolini, 31’ Santarelli, 34’ Guadagnoli.