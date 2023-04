L’U17 di Guberti finisce la stagione con un buon pari

L’Under 17 ha chiuso la stagione con un pregevole pareggio contro la Virtus Entella, campione del girone D. I bianconeri di mister Stefano Guberti hanno voluto tributare alla squadra ligure il giusto riconoscimento con la passerella di ingresso in campo.

Un bel gesto per applaudire i ragazzi di Paolo Annoni protagonisti di un campionato davvero importante. Il Siena dal canto suo ha onorato al meglio la sfida proibitiva davanti ad un buon pubblico presente al Bertoni. Il lavoro di Guberti, alla sua prima esperienza in panchina, è stato rilevante, è riuscito a creare un buon gruppo di giovani e dare una identità alla squadra che in alcune circostanze avrebbe meritato molto di più nei risultati e nella classifica finale. Comunque un buon viatico per il futuro dal momento che la rosa bianconera ha potuto contare anche su diversi 2007.