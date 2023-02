"Loro tanta qualità Ci restano due gare a dir poco decisive"

Juan Ignacio Finoli commenta il ko con la Lube: "Ci proviamo sempre, a volte le cose riescono meglio, a volte no – ha detto il palleggiatore argentino –. Avevamo servito bene all’inizio, poi siamo calati, contro una squadra del genere bisogna mettere sempre tanta pressione con la battuta. Loro hanno tantissima qualità, hanno dei battitori che ti mettono in difficoltà sempre". La squadra ha mostrato il lato migliore nel terzo set: "Nel terzo set siamo rientrati in partita grazie anche al parziale che abbiamo fatto nel secondo set, però è andata così. Continueremo a provarci come sempre, a lavorare in settimana per affrontare Verona al meglio. Ci restano due partite che possono cambiare la nostra stagione". Appuntamento dunque a domenica, al Palaestra arriverà Verona. Dopo la scorpacciata di match collocati al sabato (tre settimane fa a Modena, sabato 18 a Taranto, ieri con Civitanova) dal prossimo turno la Emma Villas tornerà finalmente in campo di domenica, anche se alle 20,30.