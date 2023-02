Lornano Badesse La maledizione continua

Montagnano

1

Lornano Badesse

0

MONTAGNANO: Magi, Ceccherini, Galeotti, Gregori, Mazzoni, Nocciolini, Bennati, Cerofolini, Tomasco, Alomar, Sorini. A disposizione: Guerri, Bianconi, Chiuchiolo, Gavagni, Maccari, Marchetti, Rampini, Tortora, Gentile. Allenatore: Martini.

LORNANO BADESSE: Trapassi, Duranti, Squarcia, Ciacci, Mario, Panariello, Doda, Lombardini, De Simone, Dini, Bonucci. A disposizione: Boraschi, Neri, Spannocchi, Mannini, Lugliese, Adelucci, Ulivelli, Salatino, Castaldo.

Allenatore: Bartoli.

Arbitro: Zmau di Prato Marcatori: 64’ Bianconi.

MONTAGNANO - Grazie a una rete nella ripresa, i padroni di casa ottengono il massimo a spese del Lornano Badesse. Non si interrompe la serie negativa nel campionato di Promozione del Lornano Badesse, che disputa una buona gara nell’arco dei novanta minuti, ma non riesce ad avere la meglio della retroguardia del Montagnano. Formazione che poi riesce invece a sbloccare, grazie al centro di Bianconi. Gli ospiti non demordono e cercano fino al termine l’occasione per acciuffare il pareggio e per concludere la striscia di verdetti avversi, ma senza riuscire nell’intento, nonostante i generosi tentativi della compagine di Stefano Bartoli.