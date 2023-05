Lorenzo Nannizzi nello staff tecnico di mister Indiani

Il senese e istriciaiolo nato in Camollia, Lorenzo Nannizzi approderà in serie C. Il neo promosso Arezzo ha infatti confermato l’intero staff tecnico di Paolo Indiani del quale fa parte anche il match analyst. A darne l’annuncio lo stesso mister in una conferenza stampa. Nannizzi collabora con il veterano allenatore già dai tempi del San Donato Tavarnelle e, nonostante la promozione dei gialloblù due anni fa, ha deciso di seguirlo anche in amaranto, in serie D. Il momento di varcare la soglia del professionismo, per lui, sembra davvero essere arrivato. E chissà se riuscirà a incrociare nuovamente la ‘sua’ Robur (in Lega Pro) visto il futuro incerto che ha davanti il club bianconero, con la data dell’iscrizione sempre più vicina e nessuna novità su quello che potrebbe succedergli. Nello staff amaranto oltre al vice Vettori, Maurizio Pecorari e Massimiliano Magi.