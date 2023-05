L’Olimpic Sarteano sbatte sull’Arezzo Fine della corsa

AREZZO F.A.

OLIMPIC SARTEANO

Termina agli spareggi il tentativo di rincorsa alla salvezza dell’Olimpic Sarteano: dopo una spettacolare rimonta dall’ultimo posto, che aveva portato la squadra di Michele Zamperini a disputare i play out per cercare di rimanere in Prima categoria, la sfida esterna contro l’Arezzo F.A. si è conclusa con un pareggio che favorisce i padroni di casa, e condanna il Sarteano a ripartire dalla Seconda Categoria. L’impegno dei biancoazzurri non è stato sufficiente: la rete messa a segno da Luigi Romanò – arrivato al ventiduesimo gol stagionale, diciotto dei quali siglati nel corso del campionato – ha condannato gli ospiti alla retrocessione. Un risultato che non cancella la notevole rincorsa del Sarteano, che a gennaio era ultimo in classifica in solitaria e che, con un notevole girone di ritorno, è riuscito a lottare fino alla fine, cedendo solo negli ultimi 120 minuti della stagione.