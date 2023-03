L’ex Giannetti: "Contro Siena gara difficile"

E’ il grande ex della partita di domenica allo stadio Dei Marmi, Niccolò Giannetti. Non ha neanche bisogno di presentazioni: senese di Siena, cresciuto nella Robur, oggi alla Carrarese, l’attaccante, in una diretta Instagram, con Foot.ballsenzaparastinchi ha ripercorso la propria carriera, in un viaggio a ritroso partito proprio dalla presentazione del prossimo match. "Per me sarà una partita particolare – ha detto –, una partita difficile per la squadra: anche il Siena arriva da una serie di buoni risultati sta facendo bene, da gennaio si è compattata: noi faremo del nostro meglio per portare a casa i tre punti".

"Siamo quarti – ha proseguito Giannetti – e vogliamo consolidare questa posizione che ci darebbe un vantaggio ai play off. Mancano però ancora cinque partite alla fine, la strada è lunga e ci aspettano degli scontri diretti: non sarà facile ma ci proveremo. Dal Canto? E’ un mister equilibrato che non si spende in tante parole e crede molto sul lavoro sul campo. Uno che se deve dirti qualcosa te la dice: sotto questo aspetto lo apprezzo molto". Ripercorrendo le varie tappe della carriera, quindi, in ordine sparso, Cagliari, Pescara, Salernitana, Livorno, Sudtirol, Giannetti ha ricordato anche tanti ex compagni tra cui gli ex Siena Firenze e Spinazzola. "Con Spina abbiamo giocato nelle giovanili della Robur e poi alla Juventus – ha raccontato Giannetti –: mi ricordo ancora i viaggi di ritorno insieme, con i nostri genitori, io direzione Siena, lui direzione Foligno. Nei primi anni di carriera non è stato fortunatissimo, poi è sbocciato e oggi è uno dei giocatori più forti nel suo ruolo".

Tra le piazze in cui è stato meglio, Giannetti ha messo ovviamente la sua città. "Ho vestito la maglia bianconera ormai dieci anni fa – le sue parole –, per sei mesi, a gennaio sono andato via… Ma sono stati sei mesi bellissimi e stranissimi, giocavo di fronte alla mia famiglia e agli amici. Conoscevo tutti, era sempre un’emozione". "A Torino – ha aggiunto – è stata un’esperienza bellissima, formativa, ho capito cos’è il calcio vero. Ho visto la differenza tra un giocatore normale e un campione e cosa serve per diventarlo". Chi è la favorita tra Reggiana ed Entella? "La Reggiana, per struttura, qualità, profondità della rosa, si merita di vincere, anche per il campionato disputando l’anno scorso" ha chiuso Giannetti.

Angela Gorellini