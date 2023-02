L’ex biancoverde Alessandro Magro trionfa in Coppa

Mentre la Mens Sana cedeva nel derby in casa del Costone un grande ex biancoverde, passato da Viale Sclavo tra settore giovanile e prima squadra in un’epoca che sembra lontana anni luce dall’attuale, trionfava a sorpresa nell’ultimo atto della Coppa Italia. Si tratta, ovviamente, di coach Alessandro Magro (nella foto) che contro tutti i pronostici in finale a Torino batteva con la sua Germani Brescia la favoritissima Virtus Bologna di Sergio Scariolo (a proposito di ricordi) aggiudicandosi un trofeo che resterà nella storia del club lombardo e in generale del basket italiano. La Final8 di Coppa della Germani Brescia è stata davvero incredibile: vittoria al primo turno contro l’altra corazzata Olimpia Milano di Ettore Messina (75-72) poi semifinale dominata contro Pesaro (74-57), infine l’ultimo atto terminato con il finale di 84-76 per rondinelle contro Teodosic e compagni. Una Virtus che per altro non vince la Coppa nazionale da 21, quando, nel 2002, la formazione diretta allora da Messina si impose a Forlì sulla Mens Sana di Ataman. "Siamo arrivati qua a Torino in un momento di enorme difficoltà – le parole di coach Magro dopo il trionfo – con sei sconfitte di fila in campionato ma siamo riusciti a dare un trofeo ai tifosi e al club che ci hanno sempre sostenuto. Abbiamo provato ad imporre la nostra pallacanestro, questa vittoria ci deve ridare l’autostima che avevamo perso per dire la nostra in Italia e in Eurocup". Non c’è solo Magro come ex biancoverde nella Brescia vincitrice della Coppa Italia. Il capitano della rondinelle è infatti David Moss, classe 1983, per tre stagioni, tra il 2010 e il 2013, grande protagonista a Siena. In campo anche il play David Cournooh, cresciuto proprio nella ‘cantera’ di Viale Sclavo.

Guido De Leo