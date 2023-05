L’Estra Siena lancia la sfida alla capolista Fiorentina sorprendente e duro ostacolo

L’Estra Siena Bc è pronta ad affrontare la capolista Fiorentina, che domenica ha sorprendentemente sconfitto il Livorno per 6-5 - fino a quel momento imbattuto - ed ora è prima assieme alla coppia grossetana composta da Phoenix e Junior Grosseto. La squadra di Alvarado è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e vuole vendicare subito l’incredibile sconfitta di domenica scorsa contro il Padule. Un ko amaro, per 15-16 maturato dopo 4 ore e quaranta di gioco. Per la partita di oggi rientreranno, fortunatamente, tutti i lanciatori assenti nell’ultima di campionato, ovvero Paulino e Bettele Castillejos, ma il Siena non potrà contare su un giocatore fondamentale come Deury Rodriguez. Per quanto riguarda invece le giovanili anche l’Under 12 scenderà in campo oggi, alle 10,30, impegnata nella lontana trasferta di Massa, contro la squadra composta dalle giovanili di Seagulls Pisa e Abc Massa.

Per l’Under 15 targata Cosmos sfida allo Scialoja di Castellina Scalo, al Monteriggioni. E proprio a proposito di giovani, da giugno a settembre – fatta eccezione per la settimana del Palio di agosto – tornerà il campo estivo multisport Educamp Coni del Siena Baseball Club, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 18 anni. Le attività si svolgeranno negli impianti di strada del Petriccio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30. Il costo, che include pranzo è merenda, è di 90 euro a settimana per l’intera giornata, con sconto di 20 per fratelli e sorelle, e di 70 euro per la mezza giornata (8-12,30, pranzo escluso). Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577.1517045 oppure contattare su WhatsApp il 338 528 3258.