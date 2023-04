L’Estra Siena deve arrendersi a Livorno Alvarado: "Buona gara, stiamo crescendo"

Non basta all’Estra Siena, per battere il Livorno 1948, una grande prova sul monte di Dario Osti e un bel ‘solo-homer’ al 2’ di Paul Kendrick Castillejos. Al primo inning i bianconeri subiscono tre punti: base ball a Lefevbre, che arriva in seconda con la valida di Sacca e a casa grazie alla valida di Piacentini, una rimbalzante sulla quale commette un errore di presa all’esterno Pichardo. Segneranno anche lo stesso Sacca e Piacentini. I senesi accorciano al secondo, con il bel fuoricampo all’esterno destro di Paul Kendrick Castillejos (3-1). Alla sesta ripresa il Livorno segna due punti con Spingese: 5-1. Il Siena accorcia al 6’, con Rodriguez Garcia che arriva in prima su errore di tiro del terza base in prima, va in seconda grazie al colpito su Pichardo e a punto grazie alla valida al centro di Paul Kendrick Castillejos (23). Al 7’ Osti viene sostituito da Castillejos, ma il Livorno allunga: 8-2. A metà della ripresa gli avversari mandano sul monte a scaldarsi Barni, ma poco dopo decidono di far rientrare il partente Geri. Lo staff tecnico dell’Estra protesta, l’arbitro ferma l’incontro e i bianconeri presentano formale protesto, confermato. L’Estra, allora, riesce a mettere tre uomini in base, ma un doppio gioco annulla qualsiasi velleità. Nel 9’ la giornata no del rilievo Paul Hendrick Castillejos si concretizza con altri tre punti segnati dai livornesi, che chiudono sull’11-2. "I ragazzi hanno giocato una buona gara, stanno crescendo. Sono sicuro che i risultati arriveranno presto", ha detto il manager Alvarado. Capitolo giovanili: l’Under 15 del Cosmos, formata da giocatori dell’Estra e dell’Antella, ha perso con la Fiorentina 14-17. Il ‘derby’ con il Monteriggioni è invece andato appannaggio del Team Estra (20-6).