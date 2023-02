Leonardi racconta: "A Siena vissuti episodi paradossali"

"Abbiamo vissuto momenti che definirei tragicomici, episodi e incomprensioni che hanno del paradossale": a parlare Giulio Leonardi, fisioterapista alla Sir Safety Perugia, già collaboratore nelle giovanili della Robur e poi in prima squadra nel biennio armeno. "Ricordo molto bene la sconfitta di Sinalunga – ha detto alla Gazzetta di Siena, poi ripreso dal Fol –: lì abbiamo toccato il fondo. Ricordo la contestazione dei tifosi più che giusta, la situazione calda e un allenatore che dava indicazioni in tribuna al suo secondo, riportate in inglese maccheronico ai ragazzi, con traduttore un ragazzino che non aveva mai giocato a calcio. Prima, con Gilardino, anche se in D, era professionismo vero. Non a caso Gilardino sta lottando per la Serie A (al Genoa, ndr)". "Il peccato vero – ha aggiunto – è che le risorse umane c’erano. Conosciamo tutti il curriculum di Bencardino e Cancarini, Scimone è al Catanzaro che vola verso la B, Babucci è entrato nello staff dello Spezia. E poi Nermin ed Ezio, i primi ad avere un sorriso e a prodigarsi per far andare avanti le cose… Anche Salvini è una figura che sa di calcio, ho avuto il piacere di parlarci a inzio stagione e mi è parso una persona d’oro. Ma a livello di proprietà mi pare che le cose non siano così tanto cambiate in meglio".