L’Emma Villas è sospesa tra A2 e C Bisogno: "Decidiamo in due settimane"

Ad un mese esatto dall’ultima partita, il presidente della Emma Villas Aubay Giammarco Bisogno (nella foto) ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della società. Fissando una deadline di due settimane per capire se ripartire quasi da zero, dalla serie C, o affrontare un campionato cadetto in tono ‘dimesso’, a meno che non arrivi un co-sponsor in grado di dare nuova linfa al progetto.

"Il progetto sportivo – ha detto Bisogno – è nato con l’ambizione di sviluppare un percorso virtuoso e vincente. Siamo partiti dalla Serie C e siamo arrivati fino alla Superlega. Gli ultimi anni sono stati molto faticosi, a partire dall’anno della prima retrocessione, poi l’anno del Covid, quello seguente della salvezza in A2 all’ultima giornata di campionato e infine la nuova retrocessione. È indubbio che tutto ciò ha un po’ incrinato quelle che sono le aspettative alla base dell’idea di Emma Villas". Sulle prospettive nel breve termine: "Voglio essere chiaro – ha aggiunto –, non sono disponibile a fare le cose a metà, non è nella mia natura: Siena Volley è un progetto che richiederà un budget per poter essere competitivi ed essere di nuovo vincenti. Oggi come azienda dobbiamo necessariamente valutare investimenti pubblicitari alternativi al volley. Per questo motivo stiamo prendendo in considerazione due scenari. Il primo: nel caso in cui dovessimo fare un campionato di Serie A2 dovremmo comunque ridurre significativamente l’investimento della sponsorship, quindi servirebbero necessariamente forze nuove. Se questa è l’ipotesi da percorrere dobbiamo capire rapidamente se ci sono partner e imprenditori interessati a entrare in questo progetto e quelli attuali a mantenere il loro contributo. La strada sarebbe comunque quella di fare un campionato gestito a livello di costi in un progetto almeno triennale. Dobbiamo tenere in conto però che se non si raggiungono risultati sportivi l’immagine ne risente moltissimo e personalmente abbiamo l’obbligo di tenere alta la reputazione degli sponsor coinvolti nonché dell’azienda, che è sana, lungimirante e composta da persone straordinarie. L’altra opzione per noi comunque affascinante è quella di non fare il campionato di A2, scendere di categoria facendo la Serie C e dare vita a una Accademia giovanile toscanasenese con un impatto molto forte e identitario. Del resto i giovani del nostro territorio rappresentano la vocazione originaria, un valore e un impatto sociale che è stato e sarà sempre per noi molto importante". Due settimane per decidere: "La scelta ci impone tempi serrati, ci poniamo l’obiettivo di due settimane di tempo per prendere una decisione finale sulla strada da intraprendere, aprendo a un confronto concreto con amministrazione, partner e sostenitori".