L’Emma Villas celebra le dieci ’primavere’ Nel nuovo logo passione, orgoglio e ambizione

In occasione del decimo anniversario dalla fondazione, la Emma Villas ha presentato un restyling del logo: "Partendo dal pittogramma del leone – spiega Chiara Li Volti, responsabile del proetto –, nostro animale simbolo, il nuovo logo è il risultato dell’impegno nel creare un’immagine che incarni la nostra passione, il nostro orgoglio e la nostra crescita come società. La forma, tonda, segue l’evoluzione della comunicazione in chiave social adattandosi più facilmente alle diverse piattaforme, contribuendo a una migliore coerenza visiva. Abbiamo incluso l’indicazione dell’anno di fondazione per sottolineare il traguardo dei dieci anni. Questo dettaglio aggiunge un elemento di prestigio al logo". "Il blu e il bianco sono i nostri colori istituzionali, che rappresentano la purezza, l’eleganza e l’integrità del nostro club – ha aggiunto Li Volti –. L’oro simboleggia l’impegno verso l’eccellenza e la ricerca della vittoria, oltre a sottolineare l’importanza dell’anniversario dei dieci anni. Questo restyling del logo rappresenta un importante passo avanti e incarna i nostri valori di unità, forza e ambizione".