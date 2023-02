L’Emma ha voglia di brillare "La rabbia diventi energia"

Impegno di prestigio e di grande difficoltà quello che attende la Emma Villas Aubay domenica al PalaEstra. Arriva infatti in Viale Sclavo la Lube Civitanova, campione d’Italia in carica, e team di primissima fascia a livello continentale. Ma se i biancoblu vogliono sperare nella salvezza dovranno tentare di ripetere quell’impresa solo sfiorata sabato sera a Modena.

"Dopo la sconfitta di Modena – ha detto il libero della Emma Villas Federico Bonami – dobbiamo pensare solo alla Lube e provare a fare il massimo. In Emilia abbiamo avuto una discreta continuità nel gioco anche se il risultato purtroppo non ci ha sorriso. Noi abbiamo bisogno di punti in ogni gara per cui anche se sulla carta l’impegno non è certo dei più agevoli cercheremo di sfruttarlo per tornare a muovere la classifica". Testa e cuore solo sull’impegno coi i marchigiani visto che al punto in cui è la stagione ogni gara può essere decisiva in un senso o nell’altro. "Dovremo cercare di trasformare la rabbia per il 3-1 subito a Modena in energia positiva senza farci influenzare dallo scontro diretto di Taranto (crocevia decisivo per la salvezza in programma in Puglia sabato 18 alle 18, ndr) ma confermando i progressi delle ultime settimane. La pressione la sentiamo ed è normale nel nostro sport e a questo livello quando le stagioni entrano nella fase decisiva. Per noi è una grande occasione quella di giocarci le nostre carte per la salvezza dopo l’inizio di stagione molto difficile che abbiamo avuto. Un mese solamente eravamo messi molto peggio di adesso. Quindi siamo pronti a giocarci le nostre carte fino all’ultima giornata. Abbiamo lavorato tanto ultimamente con lo staff tecnico e c’è stato un cambio di atteggiamento mentale sia in palestra nel quotidiano sia in campo la domenica e abbiamo visto che con una atteggiamento diverso, più propositivo ed attento siamo riusciti a tirare fuori qualcosa di importante".

"Basti pensare alla gara di Piacenza – ha concluso l’ex Verona e Santa Croce - forse la svolta della nostra stagione, in cui abbiamo vinto prima di tutto con la testa". E’ già attiva online, sul circuito della CiaoTickets, la prevendita per assistere alla gara di domenica 12 febbraio al PalaEstra contro i campioni d’Italia della Lube Civitanova Marche. Resta in forte dubbio l’opposto polacco Bartman, che al PalaPanini di Modena non ha giocato, a causa di un problema al polpaccio. La speranza dello staff è quella di recuperarlo per domenica, altrimenti spazio all’argentino Pereyra che in Emilia non ha affatto demeritato.

Guido De Leo