L’emergente

Nuova convocazione per il giovane attaccante dell’Under 15 bianconera, Alessandro Rovetini, nella Rappresentativa dei più piccoli della Lega Pro. La squadra del commissario tecnico Daniele Arrigoni tornerà in campo per affrontare, in una partita amichevole, i pari età dell’Atalanta. L’appuntamento è per mercoledì prossimo a Ciserano (Bergamo). Il raduno dell’Under 15 di Serie C è in programma per il giorno precedente, martedì, al campo Loreto (Bergamo). Atalanta Under 15-Rappresentativa Lega Pro Under 15 avrà inizio alle 16 al Centro sportivo Bortolotti. Per Rovetini si tratta di una conferma importante: il giovane bianconero, insieme al Siena Under 15 allenato da Gill Voria sta lottando per la vittoria del campionato. Al momento la Robur è in testa in coabitazione con l’Entella: domenica la Carrarese, poi lo scontro diretto al Bertoni.