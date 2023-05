Le zebrette domenica sfideranno il Livorno

Sarà Pianese-Livorno, domenica prossima alle 16, la semifinale play-off allo stadio Comunale di Piancastagnaio. I labronici di mister Collacchioni e dell’ex Lornano Badesse Lucatti ieri hanno vinto in casa del Follonica Gavorrano (2-1 con reti di Giuliani e Bamba per gli ospiti e Marcheggiani per i maremmani) mantenendo la quinta piazza al pari della Flaminia di Civita Castellana, che però resta fuori dalla griglia della post season per via degli scontri diretti a sfavore con i livornesi. La gara sarà secca e in caso di parità si andrà avanti con i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità al minuto 120 passerà il turno, qualificandosi per la finale playoff del girone E di serie D la migliore classifica, ovvero Rinaldini e compagni. L’ultimo atto è previsto invece per la domenica successiva. La Pianese in caso di qualificazione essendo giunta seconda giocherà l’eventuale finale ancora in casa e con le medesima modalità. L’altro match sarà invece Poggibonsi-Follonica Gavorrano allo ‘Stefano Lotti’.

Per quanto riguarda i playout le sfide in programma, sempre gara unica con due risultati su tre in favore di chi gioca in casa, sono Grosseto-Terranuova Traiana e Ponsacco-Trestina. Retrocedono in Eccellenza invece il Montespaccato e il Città di Castello.