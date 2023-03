Le under 12 vincono il derby

Il Siena Under 12 femminile è uscito a testa alta dall’importante derby contro la Fiorentina nella seconda giornata della ‘Danone Cup’, in programma ieri pomeriggio negli impianti di San Miniato. Un derby sentito, atteso e pieno di fascino. Le bianconere non sono riuscite a scalfire la corazzata viola, molto più strutturata fisicamente, e anche se la partita è stata dominata dalle giovani ospiti, le brave atlete allenate da Andrea Pepi hanno messo cuore e orgoglio fino alla fine. Per loro si è trattato sicuramente di una bella esperienza e di un buon viatico in prospettiva futura. Alle bianconere sono arrivati anche i complimenti della società. La ‘Danone Cup’, giunta alla sesta edizione, del resto, va ben oltre la semplice competizione calcistica: vuol promuove tra le atlete valori come il rispetto dell’avversario, il fair play, l’integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo, uno stile di vita sano e soprattutto l’idea di impegnarsi per realizzare i propri sogni.