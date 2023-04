Il Consiglio direttivo della Lega Pro, rinviando l’inizio dei play off, ha diramato anche tutte le nuove date degli spareggi promozione che termineranno il prossimo 18 giugno (il calendario è quindi più ristretto). Se il primo turno dei play off del girone, come ormai noto, sarà giovedì 11 maggio, il secondo turno andrà in scena domenica 14 maggio. La fase nazionale partirà giovedì 18 maggio con l’andata del primo turno e il ritorno in programma lunedì 22; il secondo turno si disputerà invece sabato 27 maggio (gara di andata) e mercoledì 31 maggio (gara di ritorno). Passando poi alla Final Four, le semifinali si giocheranno domenica 4 giugno (gara di andata) e giovedì 8 giugno (gara di ritorno). La finale, sempre sulla distanza dei 180 minuti, andrà in scena martedì 13 giugno (l’andata) e domenica 18 giugno (il ritorno).