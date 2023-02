Lavori allo stadio Oggi la scadenza

E’ oggi il termine ultimo che l’amministrazione comunale ha fissato, lo scorso 7 febbraio, per la consegna del progetto dei lavori da effettuare allo stadio Artemio Franchi al Genio Civile. Atto successivo al pagamento, da parte della società, dei professionisti che se ne sono occupati, a ieri sera non ancora avvenuto. Potrebbe accadere in giornata, le prossime ore saranno decisive. Gli interventi riguardano il consolidamento statico e l’adeguamento sismico della tribuna coperta e della gradinata per un valore che si aggira intorno al milione e 300mila euro. "Non appena avremo contezza che il progetto è stato o meno presentato – spiega l’assessore allo sport Paolo Benini –, agiremo di conseguenza. Rassicuriamo comunque la tifoseria bianconera e la città che, anche in caso negativo, la Robur giocherà tutte le partite in calendario fino all’ultima". Quindi anche quelle, eventuali, dei play off: gli spareggi partiranno il 30 aprile e, per le due squadre che arriveranno in finale, si concluderanno l’11 giugno.