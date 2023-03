Lavori allo stadio ’Franchi’ Per ora tutto rimane in stand by

Nessuna novità sostanziale per quanto riguarda la questione dei lavori al Franchi: sarà oggi la giornata in cui sarà fatta chiarezza. O almeno questo è quello che si augurano i tifosi bianconeri. A ieri sera la situazione era ancora in stand by.

"Alle 19 di ieri non ho ricevuto notizia di alcun pagamento – le parole dell’assessore allo Sport Paolo Benini – e per quanto mi riguarda restiamo fermi alla data del 28 febbraio (ieri, ndr) come termine ultimo per i versamenti. Ribadisco che in ogni caso il Comune farà tutto il necessario per tutelare la tifoseria bianconera, quindi la città e se stesso".

Ripercorrendo (soltanto) le ultime tappe della vicenda, lo scorso 7 febbraio, si è svolto, allo stadio, un incontro tra i tecnici comunali e quelli della società bianconera; incontro voluto dall’amministrazione in particolare dall’assessore Benini, per fare il punto della situazione sui lavori da effettuare all’impianto sportivo, una verifica sul cronoprogramma presentato dalla Robur. Dall’analisi effettuata, raccontò allora lo stesso assessore, "i tecnici comunali hanno appurato che i lavori concordati e necessari per la partenza degli interventi previsti non sono stati effettuati e che il Comune è quindi pronto a prendere le vie legali. Una scelta revocabile se entro e non oltre il 28 febbraio verrà depositato il progetto al Genio Civile".

Cosa non accaduta, per il mancato pagamento dei progettisti incaricati. Tradotto: rescissione dell’accordo, quindi l’escussione di una fideiussione dal valore di 250mila euro. Il passo successivo, poi, l’incontro avvenuto sabato, prima di Siena-Recanatese tra il sindaco Luigi De Mossi e il presidente della Robur Emilaino Montanari e la conferma dell’ultimatum da parte dell’assessore. Poi l’attesa di capire cosa succederà.