"L’Avellino ha fatto un grande colpo E’ la persona giusta"

L’allenatore della Primavera della Robur Paolo Negro, ha parlato a Sportchannel di Ernesto Salvini, che, dopo aver dato le dimissioni da direttore generale bianconero, si appresta a essere il nuovo dg dell’Avellino: "Sono convinto che sia la persona giusta per il club neroverde – ha dichiarato il mister –, per quello che ha fatto anche a Siena: ha costruito una squadra molto buona, se avesse potuto lavorare anche a gennaio, l’avrebbe rinforzata. L’Avellino ha fatto un bel colpaccio con lui". "Credo che lui conosca perfettamente il calcio a varie categorie – ha proseguito Negro –. Non è uno che interviene con l’allenatore o vuol mettere bocca ovunque, anche con i settori giovanili di Frosinone o Siena non si è mai permesso di dire qualcosa ma ha lasciato il tecnico di turno lavorare in pace, poi se sbaglia paga quello che deve pagare".