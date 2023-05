L’Avellino ci crede ma il dg Salvini resta lontano

"Il direttore generale del Siena, Ernesto Salvini’, al momento, resta la suo posto, come confermato telefonicamente alla nostra redazione dal presidente del sodalizio bianconero, Emiliano Montanari". Lo ha scritto nelle scorse ore il sito di Avellino www. sportchannel214.it. "Secondo il patron – riporta ancora il portale –, nessuna richiesta di dimissioni o rescissione anticipata è arrivata sulla scrivania del numero uno della Robur, smentendo le voci che, insistentemente, lo davano già lontano da Siena. Piuttosto probabile che la dirigenza voglia aspettare l’evoluzione delle questioni legate alla giustizia sportiva per prendere decisioni definitive sul futuro di tutti i suoi tesserati". Più probabile, forse, che la situazione di stallo sia figlia delle incertezze sul futuro della società, con l’iscrizione alla prossima serie C ormai alle porte e tanti nodi da sciogliere. I rumors sul passaggio di Salvini all’Avellino, in ogni caso, tengono banco ormai da settimane e si fanno ogni giorno più insistenti, soprattutto in Campania dove l’arrivo dell’attuale direttore generale bianconero è dato per certo.