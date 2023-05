L’attesa è finita Comincia oggi la ‘Fabio Cresti’

Finalmente ci siamo, sta per partire la Coppa Fabio Cresti 2023, con una grande novità. Lo storico torneo di calcio giovanile organizzato dal Gs Alberino Asd che si svolgerà, come sempre, nella splendida cornice del campo sportivo parrocchiale a Ravacciano, quest’anno vedrà infatti anche una competizione tutta al femminile, organizzata, con entusiasmo, dalla società, per la categoria Pulcine miste 2012-2013: la bontà dell’iniziativa è confermata dalla presenza dell’Empoli e dalla partecipazione di società dilettantistiche che da anni si sono affacciate al femminile come Atletico Levane Leona, San Miniato e Us Virtus. Ed è proprio con la giornata dedicata ai gironi di qualificazione del torneo femminile che si aprirà oggi la 42ma edizione della Coppa Cresti. Da sabato prossimo, poi, prenderà il via la competizione dei ragazzi (categoria Pulcini 2012) con ben 16 squadre partecipanti, provenienti della provincia di Siena: Alberino, Asta, Castellina Scalo, Chiusdino, Colligiana, Marciano Robur, Mazzola Valdarbia, Luigi Meroni, Monteriggioni, Poggibonsese, San Gimignano, San Miniato, Sinalunghese, Staggia, Tressa, Virtus Biancoazzurra. Il torneo si concluderà, sia per i ragazzi che per le ragazze, sabato 10 giugno. Le partite si giocheranno 7 contro 7 e ogni gara avrà due tempi da 20 minuti ciascuno per i ragazzi (solo nella giornata finale tempi da 10 minuti) mentre per le ragazze ogni match avrà due tempi da 12 minuti e, per il girone finale, due tempi da 10 minuti. Per le finaliste della competizione maschile un ulteriore premio: si qualificheranno per la Mini Cup Esordienti B 2024. Le due finaliste riceveranno un pass dalla redazione di Toscanagol.it per avere la precedenza di iscrizione sulle altre senesi. Le due squadre saranno quindi qualificate a una sorta di Champions League toscana. Le sfide saranno trasmesse in diretta sulla pagina Fb Gs Alberino 1949.