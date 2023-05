L’attesa è finita Ancona-Lucchese la prima partita

Avrebbero dovuto giocarsi domenica 30 aprile, i play off. Ma il caso-Siena ha spinto la Lega Pro a rimandarne l’inizio. Il giorno è arrivato: gli spareggi promozione partiranno oggi con il primo turno della fase del girone. A dare il via all’edizione 202223 sarà la partita Ancona-Lucchese, in programma alle 18, in diretta su Rai Sport. Con l’esclusione della Robur, causa i 6 punti di penalizzazione, le altre partite del raggruppamento B del tabellone sono Gubbio-Recanatese, che andrà in scena alle 20,30 e Pontedera-Rimini con start alle 20,45. Per quanto riguarda il girone A gli incontri Padova-Pergolettese e Virtus Verona-Novara saranno disputati alle 20,30; Renate -Arzignano alle 20. Passando infine al raggruppamento C, le gare Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina si disputeranno tutte e tre alle 20,30. Le squadre vincitrici avranno accesso al secondo turno dei play off del girone. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si qualificherà al secondo turno dei play off del girone la squadra che si è classificata al miglior posto al termine della regular season.