L’attacco è confermato con i soliti noti Motoc sarà titolare accanto a Crescenzi

Pagliuca sul sito della società ha parlato di qualche avvicendamento nella formazione titolare anche se considerando la qualità dell’avversario e l’importanza che il successo, unito alla eventuale sconfitta della Recanatese contro l’Ancona e alla non vittoria della Fermana a Sassari, darebbe alla corsa ai playoff anche in caso di penalizzazione c’è da credere che molti ‘big’ saranno comunque in campo. Riguardo al probabile undici titolare, scontato l’avvicendamento tra Lanni e Manni tra i pali con il terzo portiere Berti unica alternativa in panchina. In difesa l’unico centrale vero di ruolo oltre a Crescenzi è Motoc visti i forfait di Riccardi e Franco. Sulle corsie Favalli (nella foto) e Raimo potrebbero essere come al solito i titolare anche se sia Verduci che uno tra Ciurli e Bearzotti (sempre tenuti in naftalina) scalpitano per giocare almeno l’ultima di regular season. A metà campo ai lati di Leone spazio a Buglio ed ad uno tra Collodel (diffidato) e Castorani. Anche Picchi e Meli però hanno chance di partire dal primo minuto considerando il discreto rendimento di entrambi quando sono stati chiamati in causa. Infine, in attacco, a meno di sorprese o turnover spazio a Disanto e Belloni alle spalle di Paloschi. Altrimenti c’è pronto Orlando. Frediani, diffidato, potrebbe partire dalla panchina. Nel frattempo ieri il girone A ha emesso i suoi verdetti: il Piacenza dell’ex Cesarini retrocede in D.