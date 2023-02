Latena Cervone è medaglia d’argento nei 1500 metri

Fine settimana da incorniciare per Latena Cervone (nella foto) ai campionati italiani allievi indoor di Ancona. Dopo la soddisfazione del titolo italiano di sabato sugli 800m, il classe 2006 allenato da Maurizio Cito, domenica è tornato nuovamente sul podio, con l’argento nei 1500m. Nonostante una pausa nelle scorse settimane per influenza, Cervone si è presentato in buone condizioni ai campionati italiani allievi di scena nelle Marche, con l’obiettivo di centrare due medaglie. Non è mancata l’ambizione di fare una storica doppietta di maglie tricolori, ma dopo una partenza da vera ‘tonnara’ tra i tredici ragazzi della seconda serie (quella con i migliori tempi di accredito), e la lotta per le posizioni di vertice, la gara è proseguita su ritmi relativamente blandi fino ai 600m. Poco dopo ci ha pensato il lombardo Manuel Zanini a dare una strigliata, strappando e portandosi dietro il solo Latena. Zanini (campione all’aperto nel 2022 sulla distanza e recentemente giunto al primato italiano indoor di categoria, 3’55"81) e Cervone erano i logici favoriti prima del via, e lo hanno dimostrato proseguendo per più di un giro assieme. Verso gli 800m Latena ha provato a portarsi davanti conducendo fino circa ai meno 300 dal termine, quando il portacolori dell’Atletica Gavirate ha deciso di imprimere un perentorio cambio di ritmo per un ultimo giro solitario che gli ha regalato il successo in 4’00"02 contro 4’03"75. Qualche piccola recriminazione, forse, sulla tattica scelta nel finale dall’atleta della Uisp Atletica Siena ma alla fine, oltre al plauso al forte vincitore, un bellissimo nuovo podio per Cervone, che si conferma talento puro.